José Luis Camacho se presentó este miércoles ante el IDIF para someterse a una valoración médica

A las 08:00 de este miércoles, José Luis Camacho, padre del gobernador de Santa Cruz, se presentó en las instalaciones del Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF) para someterse a una valoración médica.

Jorge Valda, uno de sus abogados, desmintió la información que surgió desde la Fiscalía General, que denunció que el padre de Luis Fernando Camacho no pudo ser encontrado en su domicilio.

“La información de la Fiscalía es imprecisa, ayer a las 15.30 fue notificado para que en 24 horas sea valorado médicamente y esta mañana fue examinado. Se ha dejado toda una carpeta con los antecedentes médicos que justifican que no puede trasladarse a La Paz”, dijo el jurista en entrevista con EL DEBER.

Explicó que la demora en dicho procedimiento surge porque desde el Ministerio Público se emitieron dos requerimientos distintos y aseguró que no existe ningún afán de obstaculizar las investigaciones dentro del caso de supuesto “golpe de Estado” que promueve el MAS

“No existe ningún afán de dilatar ni obstaculizar los hechos. Se debe esperar los resultados, con eso se verá dónde declara, pero nosotros no vamos a generar ningún riesgo para la vida del señor José Luis Camacho”, agregó el jurista.

El padre del exlíder cívico cruceño debía comparecer el 5 de octubre en la sede de Gobierno, pero alegó problemas inmunológicos y presión arterial elevada, solicitando prestar su declaración informativa en la capital cruceña.

Dos días después, Luis Fernando Camacho tenía que acudir ante el Ministerio Público, pero la citación fue suspendida, porque se considera que, “por estrategia”, primero debe presentarse el progenitor y luego su hijo.

Al respecto, el gobernador informó que no le llegó ninguna nueva convocatoria de la Fiscalía. “Siempre hemos dicho que es un proceso injusto en el cual están queriendo cambiar la historia. No voy a huir, voy a ir a la declaración donde sea que me citen. Ese siempre ha sido el compromiso, los cruceños tenemos la necesidad de que en un juicio montado se diga la verdad, por eso yo no voy a guardar silencio, voy a declarar para que se diga la verdad”, afirmó.