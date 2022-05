Joven ingresó por “error” a la casa del alcalde de Cochabamba; Manfred denuncia intento de “atentado”

Escucha esta nota aquí

Un joven de 21 años y nacionalidad peruana ingresó por “error” el domingo a la casa del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. La autoridad teme un intento de “atentado” porque el muchacho mencionó vínculos de su familia con el narcotráfico.

El confuso hecho se registró en el domicilio de la autoridad local en Tiquipaya. Un video muestra cómo el alcalde confronta al muchacho, quien dijo que se equivocó porque estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

“Que te hayas equivocado justo para entrar a mi casa (…) La Policía tendrá que investigar, qué raro que un peruano se haya equivocado justo entrando a mi casa, y que tuviera que pasar otras casas para llegar a esta, porque vos vives a kilómetros”, señaló el alcalde.

El extranjero dijo que “pensé que ellos eran amigos de mi padre. No sabía de quién era la casa, tomé un taxi y me dejó aquí, trepé el muro porque era bajo. Entré a otra casa, no me acuerdo bien, pensé que era mi casa, entré y el joven me botó. Yo no tengo vínculos con el narcotráfico, mi padre sí”.

Negó que hubiera ingresado al domicilio de la autoridad a robar algo o hacer daño a alguien. “Estoy con aliento alcohólico, pueden hacerme una prueba y verán que tengo aliento alcohólico, me trajo un taxi”, agregó.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) arrestó al joven y lo trasladó a dependencias en Tiquipaya. Es acusado por el delito de allanamiento y se indaga si tiene antecedentes penales.