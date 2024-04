Juan del Granado anuncia el retorno del Movimiento Sin Miedo y apunta a la Alcaldía de La Paz

Juan del Granado, líder histórico del Movimiento Sin Miedo (MSM), ha intensificado en los últimos meses las señales del retorno del partido a la palestra política. En un evento público, Del Granado no solo confirmó la reaparición del MSM, sino que además fijó la mira en la Alcaldía de La Paz: "Vamos a ganar la alcaldía de La Paz, tenemos tiempo de elegir a nuestro mejor alcalde o alcaldesa", afirmó.



Sin embargo, el exburgomaestre descartó de plano su propio retorno como candidato. "Yo voy a ser asesor de esa o ese compañero. El Movimiento Sin Miedo generará nuevos líderes", señaló, dejando claro su rol como mentor de la nueva generación del MSM.



"No tiene caso que sea alcalde, yo lo he sido por diez años, sería una grosería", argumentó Del Granado, quien fuera alcalde de La Paz entre 1999 y 2010.



Para materializar el regreso del MSM a la escena política, Del Granado convocó a los antiguos militantes a unirse a la tarea de rearticulación del partido en los barrios paceños. "De momento, tenemos que organizarnos en nuestros barrios para ello, para la reorganización hemos agotado un criterio que quiero repetirlo, el MSM renace a la vida política", enfatizó.



Del Granado también se refirió a la necesidad de abrir las puertas del partido a nuevas figuras y actores políticos. "No podemos estar con mezquindades, todos somos antiguos, todos somos fundadores", señaló, insistiendo en la idea de un MSM renovado y plural.