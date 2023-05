Juan Santos es el cuarto ministro que sale del Gobierno por corrupción

“No siendo mi deseo empañar todo el trabajo que realizamos en favor del pueblo boliviano (y) para defenderme como persona natural he tomado la firme decisión de presentar mi renuncia irrevocable de ministro de Medio Ambiente y Agua, reafirmando mi compromiso de seguir trabajando desde donde me encuentre en favor de las y los bolivianos, como un soldado del proceso de cambio”, refiere la parte final de la carta de Santos que fue leída ayer sábado por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

La exautoridad hizo un breve resumen de los “logros” que consiguió mientras dirigió esa cartera de Estado. “En estos dos años y medio he trabajado por el pueblo y para el pueblo , gestionando y ejecutando proyectos para los sectores más necesitados”, sostuvo y añadió algunas obras.

Aunque afirmó que se defenderá ante las instancias judiciales, se sabe que el viceministerio de Transparencia no lo denunció ante la Fiscalía , que definió la detención de dos funcionarios, uno de ellos su sobrino Jhonny A. S. S., por el delito de enriquecimiento ilícito.

Las “comisiones” se entregaban en efectivo en el despacho del exministro y otros lugares acordados con los responsables de las empresas. Otros pagos se hicieron a través de transferencias bancarias , pero no a nombre del ministro, sino a unas diez personas que presuntamente eran utilizadas.

Tras el escándalo por un artículo de prensa, la mujer fue contactada por un colaborador de Santos que ofreció $us 500.000 por su silencio y para que salga del país. Se conoce que llevó a Santa Cruz la suma de $us 50.000, una parte de lo ofrecido.

“Exigimos que el Ministerio Público investigue objetivamente este caso. No puede ser un campesino, un exdirigente de la Csutcb como el señor Juan Santos esté involucrado en hechos de corrupción . La Cesutcb no va a socapar”, sostuvo el dirigente Omar Ramírez.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes dijo que la dimisión de Santos Cruz no debe cesar las investigaciones y, en consecuencia, deberá devolverse el dinero “malversado”. Pidió reencaminar el Gobierno y cambiar de gabinete , empezando por el de Obras Públicas con denuncias de coimas.

Agregó que la justicia no solo debe sancionar a los bajos rangos, sino también a los actores intelectuales de la corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

El 13 de abril de 2021, Characayo era apresado porque lo encontraron infraganti recibiendo $us 20.000, de acuerdo a las investigaciones era un adelanto de un total de $us 380.000 que pretendían cobrar para no revertir la propiedad “El Triunfo II” en Santa Cruz.