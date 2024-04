Juana Maturano es candidata a magistrada; su hermano es delegado de Arce y su hermana, diputada

Para la candidata, su postulación a las judiciales no es antiética

“¿Dónde puede ser antiético? la ley no prevé eso, si es que por lo menos estaría en la comisión un mismo familiar podría estar favoreciendo; por eso existen las excusas y recusaciones, pero no es el caso. Yo nunca voy a negar jamás, la hermana es legisladora y arguyen la incompatibilidad, que no existe porque no sabemos si ella estará habilitada. Mi hermano trabaja en otra entidad del Estado, cómo puede influir”, cuestionó la candidata al ser consultada sobre estos parentescos.