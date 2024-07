Jubilación 'forzosa': diputados convocan al Fesirmes para este martes; del resultado depende un nuevo paro

Sin embargo, advirtió que, "si no hay una respuesta positiva, en el transcurso de mañana mismo se tomarán nuevas determinaciones". El dirigente no descartó que se ingrese a un paro de cinco días, en caso de no obtener un resultado favorable de este encuentro.



Según explicó, "hemos planteado que se elimine la disposición única. Mañana vamos a debatir y entrar a un consenso. De acuerdo a la contrapropuesta de la Cámara de Diputados, nosotros estamos abiertos al diálogo".



Cazas espera que no sea una reunión más, que se solucione de una vez este problema y que así la gente se pueda beneficiar. "La respuesta la tiene el gobierno", dijo el dirigente, a tiempo de advertir que se prevé la presencia del Ministerio de Finanzas en la reunión con los diputados, "esperemos que en todo este tiempo hayan analizado (nuestra propuesta)", manifestó.



El sector salud ha sido uno de los principales en movilizarse en contra del proyecto de Ley 035 / 2023 - 2024 que busca modificar la Ley de Pensiones vigente.