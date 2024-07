Jubilación forzosa: Fesirmes no descarta acatar el paro de 120 horas

Conasa

El Gobierno

“No es paro por medidas laborales, es por un proyecto de ley que está en tratamiento en la Asamblea Legislativa, que no afecta ninguna relación laboral, ni la estabilidad laboral, además, está demostrado que no obliga a la jubilación”, indicó la ministra de Trabajo, Verónica Navia.



Según se conoce, la propuesta de normativa se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.



Sin embargo, Navia explicó que el Ministerio de Trabajo verificó la legalidad del procedimiento que se siguió para declarar el paro médico y la aplicación de las sanciones a los galenos, si se concreta la medida de presión, corresponderá al Ministerio de Salud.



Este proyecto de ley, que modifica los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, "no establece una jubilación forzosa u obligatoria, va en beneficio de la población e incrementa en hasta Bs 1.000 la pensión de los trabajadores", según el Ministerio Economía.



La propuesta de normativa se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.