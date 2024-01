Judiciales están a contrarreloj y proyecto arcista aún está en trámite

El reloj para la elección judicial se detuvo. No existe una fecha estimada de cuándo se realizará esta actividad . En el Legislativo se habla de dos proyectos de ley, uno que la Comisión de Constitución de Diputados “devolvió” al Senado, desde donde se dijo desconocerlo y otro que, después de cinco días de su anuncio, aún está en trámite de recepción.

Para los parlamentarios contrarios al Gobierno, la figura está clara: Al Órgano Ejecutivo “no le interesa” que se elija por voto a nuevos magistrados. En tanto, el ministro Iván Lima asegura que su postura es que haya elecciones “de inmediato”, aunque también defiende la prórroga de los magistrados. Señala que no importa el tiempo que se queden, si son cinco o siete años más, lo que le interesa al Gobierno es que solo pueden ser cambiados por personas “de la misma calidad ”.

No obstante, dicho proyecto de ley continúa en proceso de recepción en oficinas de Diputados, afirmaron a EL DEBER funcionarios de la oficina de la bancada del MAS que dijeron que la propuesta no está disponible para la prensa porque debe cumplir un procedimiento burocrático.

Al respecto, la primera vicepresidente del Senado, Simona Quispe (MAS) dijo ayer que esa entidad desconoce la remisión de dicho proyecto porque “en Diputados solamente hablan en la conferencia, pero no nos hacen llegar en físico”. Adelantó que la directiva actuará conforme a lo que manda el reglamento.

El senador Félix Ajpi (MAS) criticó al diputado Jáuregui. Afirmó que ninguna comisión puede remitir un proyecto de ley a una instancia superior de dicho órgano, es decir, una comisión de Diputados no tiene las atribuciones para “emplazar” a una directiva camar al, en ese caso, del Senado.

Para el ministro Lima, la discusión no es establecer el tiempo de prórroga de los magistrados, si continuarán o no en sus cargos los próximos “cinco, seis o siete años”. El punto importante para el Gobierno es que “solo se los puede sustituir por personas con la misma calidad”, En tanto, no haya personas con esas condiciones, los magistrados “deben prorrogar su mandato” hasta las elecciones que se hagan en apego al mandato de la Constitución.