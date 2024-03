Judiciales: Hay críticas por el manejo de documentos personales de los postulantes

Zenobio Calizaya Velásquez, abogado orureño que postula al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por ese departamento, fue inhabilitado porque no presentó su certificado de no tener procesos por violencia familiar; él asegura que sí presentó porque todo debía estar foliado y en sobre cerrado.

El documento no apareció y salió de la preselección. “Lastimosamente no tengo cómo probar que presenté mis papeles, no tuve el cuidado de sacar fotocopias a todos los papeles que enviamos”, dijo en el edificio de la Asamblea Legislativa. Llegó para presentar el documento del día en que obtuvo ese certificado. El afectado señaló a la Comisión Mixta de extraviar sus documentos.