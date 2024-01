Judiciales no están en la agenda de Diputados y Andrónico pide acuerdos

La mañana del jueves Rodríguez lideró la reunión “dialogo judicial”, al que acudieron representantes de las tres fuerzas políticas de ambas cámaras, pero no respondieron a la convocatoria el presidente del Diputados, Israel Huaytari, el jefe de la bancada arcista del MAS, Jerges Mercado y el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan Jáuregui.

En el punto dos de las conclusiones del encuentro, los legisladores no se animaron a citar los nombres de los tres legisladores arcistas: Huaytari, Mercado y Jáuregui, a pesar que toda la reunión los mencionados como los responsables de este bloqueo legislativo. Sólo pusieron: “Identificar a los responsables de la obstaculización de las elecciones judiciales, afín de que cumplan sus deberes y funciones, de lo contrario, se iniciarán las acciones legales que correspondan”.

Tras la reunión, Rodríguez lamentó la ausencia de sus colegas arcistas y que en 10 meses de iniciado el proceso para las judiciales, no se pongan de acuerdo, hecho que dijo tiene graves consecuencias para ellos mismos.

“Prácticamente toda la Asamblea está incurriendo en incumplimiento de deberes. Hay unos cuantos asambleístas que definitivamente están minando el camino para que no se pueda llevar la elección (…) Debemos tomar acciones. No es posible que todos vayamos a pagar las consecuencias”, protestó Rodríguez.

“Lucho (Luis Arce) en una reunión interna dijo: ‘este año no va a haber elecciones judiciales’. A Lucho Arce no le interesa las elecciones judiciales, no le interesa cambiar a estos delincuentes, sicarios, ladrones, exmagistrados que se han autoprorrogado. El directo responsable para nosotros, es Luis Arce”, sentenció Arce.