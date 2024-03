Judiciales: postulantes presentaron solo carnet de identidad o no están inscritos en el padrón

Un total de 377 postulantes a las cuatro instancias del Órgano Judicial quedaron fuera de carrera por incumplimiento de requisitos. Las inhabilitaciones de los aspirantes se debe a motivos, en ocasiones, por demás de curiosos. Algunos candidatos solo presentaron su carnet de identidad y otros no están registrados en el padrón electoral.

Es el caso del “candidato eterno” de las convocatorias estatales, Cyborg Kanashiro Bronnkss solo presentó la fotocopia de su carnet de identidad y el resto de los documentos, que deben ser originales, los presentó en fotocopia simple. Lo mismo sucedió con el candidato orureño, Hugo Gonzales Atora , quien no presentó ninguno de los requisitos salvo la fotocopia del carnet de identidad. Ambos postulaban para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Aunque la gran mayoría fue inhabilitada por incumplir el requisito de los años de experiencia, otros fueron inhabilitados por no presentar el documento que certifica el dominio del idioma originario de su región; o la falta de certificación de estar inscrito en el Padrón Electoral.

El abogado José Romero Sandoval que ya se había presentado en 2023 y protagonizó un escándalo arrojando sus documentos en plena vía pública porque no le recibieron su postulación, logró ser inscrito en esta oportunidad. Sin embargo, no cumplía con ningún requisito , salvo su carnet de identidad. Postulaba al Tribunal Agroambiental.

El exmagistrado Zenon Hugo Bacarreza Morales , uno de los que firmó la sentencia 084/2017 que habilitó la rereelección de Evo Morales, fue inhabilitado por no presentar su certificado de idioma originario , pese a que ya había sido autoridad judicial y tuvo que presentar este mismo documento en 2011 cuando fue electo.

Luis Guillen Sánchez, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez presentó su postulación al TSJ por el departamento de La Paz y fue inhabilitado por no cumplir los requisitos 4 y 5 referidos a la experiencia del ejercicio de abogado por 8 años ya sea como autoridad o abogado particular. El requisito 5 se refiere al ejercido con ética y no tener procesos disciplinarios. Guillén también fue observado por este criterio.