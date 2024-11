Juez determina prisión preventiva para 36 campesinos de Parotani; Defensoría dio detalles de todas las audiencias

De los 56 detenidos, 39 ya fueron cautelados, de estos últimos 36 fueron enviados a prisión por cuatro meses; mientras que tres mujeres, Herminia Q.F., Sofía M.O. y Roxana D., que fueron cauteladas la tarde de este domingo, recibieron detención domiciliaria. Para acceder al beneficio deben cumplir los siguientes requisitos: arraigo, obligación de presentarse a la Fiscalía, no concurrir a los lugares de los hechos, no comunicarse con los testigos e involucrados y presentar dos garantes en el plazo de 72 horas.

Los acusados no pudieron contar con abogados defensores de su confianza y todos tuvieron abogados de defensa pública, según el relato del delegado defensorial. Los policías preguntaron a los detenidos quiénes eran sus abogados y estos no sabían los nombres; luego preguntaron a los abogados del MAS quiénes eran sus clientes y como no saben sus nombres tampoco pudieron acceder.