Juez exige Bs 140.000 de garantía para levantar el arraigo de Eidy Roca

El miércoles, Eidy Roca ya había reclamado la demora de la resolución del juez. “¿Dónde está su promesa de no poner obstáculos, presidente? Pasaron tres días hábiles y aún el juez Presvítero Rodríguez no acepta la notificación en La Paz. Voy a perder nuevamente la cita médica. No jueguen con la vida. No desafíen a la justicia divina, la verdadera”, expresó la exministra en sus redes sociales.