Juez posterga audiencia de 'Tonchi' Bascopé porque sigue hospitalizado

Escucha esta nota aquí

La situación jurídica del integrante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Mario 'Tonchi' Bascopé, imputado por los delitos de organización criminal y otros por haber participado en la protesta en puertas de la Fiscalía General del Estado, en octubre de 2020, no se pudo definir este viernes, porque la audiencia cautelar se suspendió sin fecha debido a que el imputado se encuentra internado desde el miércoles en el hospital Gastroenterológico de Sucre.

La audiencia cautelar estaba prevista a las 11:00, sin embargo, no se pudo instalar debido a la imposibilidad de trasladar al imputado del hospital al juzgado.

El juez declaró un cuarto intermedio hasta las 14:00 para realizar la audiencia en el nosocomio, donde tampoco se logró proseguir porque el médico de turno certificó que Bascopé no estaba en condiciones de ser sometido a una audiencia. "No garantiza que esté habilitado con los cinco sentidos", dijo.

Ever Iglesias, abogado del imputado Mario 'Tonchi' Bascopé, informó que su defendido tiene una lesión en la parte abdominal que le impide asistir a una audiencia.

“El señor Mario Antonio Bascopé no puede ser trasladado a ninguna parte porque tiene una lesión en el vaso, tiene un derrame interno del cual estamos a la espera de más estudios, de una tomografía y estamos a la espera de resultados”, aseguró.

Iglesias dijo que el médico forense emitirá un certificado correspondiente en las próximas horas, el mismo que será puesto en conocimiento del juez para que señale la audiencia cautelar.

'Tonchi' Bascopé se encuentra internado en el hospital Gastroenterológico desde el miércoles en la noche por complicaciones de una cirugía.

Un certificado médico estableció que Bascopé tiene algunas lesiones y policontusiones presumiblemente producto de agresiones.

El Ministerio Público lo imputó por organización criminal, fabricación, porte o portación de artefactos explosivos y destrucción de bienes del Estado.



Lea también PAÍS “A mi hijo lo torturaron toda la noche”, denuncia la madre de 'Tonchy' Bascopé El examen forense determinó una hemorragia interna, motivo por el cual fue hospitalizado. Defensoría del Pueblo pide una investigación y exige que se respete la presunción de inocencia

​