Juez rechaza recusación de abogados de Áñez que se sintieron limitados en la defensa

El juez Armando Zeballos, quien lleva adelante una audiencia de cesación a la detención preventiva planteada solicitada por la expresidenta Jeanine Áñez, rechazó la recusación en su contra presentada por la defensa de la exmandataria y continuó con la audiencia.

Apenas comenzada la audiencia, Zeballos definió que dos abogados de cada parte tendría la posibilidad de intervenir en la audiencia, lo que generó la molestia de la defensa. La consideró injusta, ya que el Ministerio de Gobierno, la Contraloría y otros actores del Gobierno iban a tener la posibilidad de hablar, “ante una mujer que se defiende sola”, manifestó el abogado Jorge Valda.



El defensor señaló que ese desequilibrio demostraba que el juez tenía afinidad con la parte acusadora. Seguía órdenes de los abogados del Gobierno. Por ello interpuso el argumento de cercanía con una de las partes y que el juez tendría enemistad con él. El juez negó ambos argumentos.

“El suscrito considera que la recusación planteada no fue debidamente fundamentada y no es viable. Por tanto, rechaza la recusación y dispone que la resolución sea enviada al Tribunal Departamental para su revisión”, reza la disposición.

Por lo tanto la audiencia prosigue y en este momento el abogado Luis Adolfo Guillén toma la palabra.

Noticia en desarrollo...