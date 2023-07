Juez reconoce que Édgar Salazar vulneró derechos de Amparo Carvajal y le prohíbe amedrentarla y hostigarla

Sin embargo, el magistrado indicó que no está entre sus competencias definir el ingreso al inmueble de la Av. 6 de Agosto, de la capital paceña, donde funciona la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), que fue tomada hace aproximadamente mes y medio, por la organización paralela, liderada por Salazar. Manifestó que existen otros mecanismos legales para ver el tema del avasallamiento , que aduce Carvajal.

Indicó además que Salazar no puede prohibir el uso de servicios, como el baño, a Carvajal. Dejó en claro que cualquier conflicto que exista entre ellos, deben resolverlo, y que él como autoridad no puede hacerlo, pues no le compete.