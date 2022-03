Jueza anula nueva imputación por estafa contra el gobernador de Chuquisaca

Santa Cruz

Maestros de San Matías marcharon para exigir sanción contra los agresores de la profesora Gladys Rojas

Cuatro familiares de uno de sus estudiantes ingresaron al aula para golpearla e insultarla. "Yo no soy de aquí y esas personas que me agredieron pensaron que pueden hacer lo que quieran conmigo porque me vieron indefensa. Exijo que se me haga justicia", dijo la afectada