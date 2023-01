Jueza Pabón cortó la palabra a Camacho, cuando este hablaba de los hechos de 2019

Por espacio de tres minutos , abogados, fiscales, vocal y público se enfrascaron en una discusión sobre si debería o no, seguir con su alocución el Gobernador Camacho. “No puede coartar su derecho a la palabra”, le reclamó el abogado a la vocal. “Se le está concediendo la palabra en la vía informativa, por lo cual se le recomienda que sea concreto, toda vez que la defensa de la parte procesada ha sido clara en sus fundamentos de los agravios”, le respondió Pabón.

Después de esa crisis en la sala de audiencias, la vocal concedió la palabra nuevamente a Camacho, pero este dijo que era una lástima que no pudiera expresar todo lo que tenía que decir: “con lo que usted me dice es poco lo que pueda aportar, porque lamentablemente no puedo expresarme como quisiera”, le dijo la autoridad cruceña.