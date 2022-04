Juicio por el caso Golpe II se reinstala este martes en medio de denuncias; Áñez declarará

Escucha esta nota aquí

El juicio contra la expresidenta transitoria, Jeanine Áñez, se reanuda este martes a las 14:00 horas de forma virtual, en medio de denuncias de "abusos" que estaría cometiendo la justicia. Carolina Ribera y el equipo de abogados de su madre reprocharon que se lleve un proceso hasta la madrugada, intentando agotar a la defensa.

Esta tarde se tomará la declaración a las personas acusadas, siendo la primera de la lista la exmandataria.

"Ayer (lunes) vimos una tortura judicial en contra de mi madre, la ex presidenta Jeanine Áñez, y en contra de los militares que están siendo sometidos a este abuso e injusticia. La audiencia duró casi 17 horas siendo desconsiderados con una mujer que está indefensa y enferma", lamentó la hija de Áñez a los medios de comunicación.

El jurista Luis Guillén explicó que los incidentes y excepciones presentados por Áñez y los otros acusados fueron rechazados por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Aseguró que los jueces no resolvieron si tienen o no la competencia para llevar adelante el proceso o si es o no un derecho de Áñez el juicio de responsabilidades.

"Este tribunal tenía la obligación de responder cada una de las solicitudes realizadas por la defensa de Áñez y de los coacusados, incluso las solicitudes por las partes acusadoras. Sin embargo, no lo ha realizado. Han omitido pronunciarse en estos aspectos y han omitido ingresar a los fondos de controversia", afirmó.

Uno de los reclamos más contundentes fue que se pretendía llevar adelante una audiencia presencial en la cárcel de Miraflores. Guillén informó que rechazaron esta propuesta, no solo la defensa de Áñez sino todas las partes porque se cuentan con ambientes en el Tribunal que den las garantías y seguridad necesaria para las partes. Por eso el juicio continúa de forma virtual.



En la audiencia de ayer se multó a los abogados de la defensa, con dos sueldos mínimos a cada uno, por "pedir la palabra". Incluso se sancionó a la abogada de Andrónico Rodríguez.

Reclamaron que no permitieron la presencia de los medios de comunicación, solo la presencia del canal estatal, siendo esta una audiencia pública. Esta situación sería una evidencia que "no quieren que se sepan los abusos en contra de la exmandataria".





