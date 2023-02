Junta médica determina que el dirigente cocalero César Apaza siga internado por su delicado estado de salud

"Ayer (jueves) hubo una junta médica en la cual se pudo determinar que el paciente está delicado de salud y merece seguir internado. Se tiene que concluir con algunos exámenes, como resonancia magnética la cual está en proceso de realizarse . El paciente debería pasar a la sala de neurología, ya no en emergencias, y se debe concluir con (la valoración de) otra junta médica para determinar cuáles son los diagnósticos", detalló Ayllón.

La resonancia magnética se hará este viernes y se decidirá si se hace en el Hospital Arco Iris o en el Hospital del Sur. El médico dijo que la embolia que sufrió Apaza pudo ser ocasionada por su grado de obesidad y que, al momento, no se ha determinado algún traumatismo en la cabeza que dé luces de posibles golpes o tortura como hacían referencia los abogados.

EL DEBER se contactó con la abogada Evelin Cossío, quien asume la defensa del dirigente, y manifestó que los resultados de la primera junta médica todavía no fueron notificados a la familia.

"Esa junta médica no es la que solicitamos. No se nos ha permitido estar presentes en esa junta y menos a la hermana. Hasta esta hora (11:30) no se ha dado a conocer a la familia las conclusiones que se habría llegado", aseguró y dijo que, de forma extraoficial, se enteraron de la necesidad de hacer una resonancia magnética.