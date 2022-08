Juntas vecinales de la zona sur de La Paz marchan exigiendo respeto a límites y Censo en 2023

“Estamos de pie por nuestros límites y exigimos una cartografía actualizada y justa; además, pedimos un censo para el 2023, no pertenecemos a Palca, pertenecemos a La Paz, tampoco a Mecapaca ni Achocalla, no nos vamos a dejar meter el dedo a la boca. Estamos aquí para defendernos, no vamos a permitir que nuestra plata llegue a otros municipios”, sostuvo la presidenta de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve Sur), Maclovia Yujra, en declaraciones reproducidas por Erbol.