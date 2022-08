Justicia decide que jóvenes encarcelados por marchar con médicos sigan detenidos

“Este Tribunal dispuso que, como no le remitieron las resoluciones de las audiencias de medidas cautelares, ellos no podían realizar ninguna tutela, como no tenían el contenido de estos documentos, no podrían ingresar al fondo de la denuncia realizada en esta acción de libertad", relató impotente el abogado, Jorge Valda que patrocinó a los tres acusados.