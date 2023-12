Justicia declara procedente una acción de libertad planteada por César Apaza

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, presidido por el juez Iván Perales, declaró procedente la acción de libertad planteada por el líder cocalero Julio César Apaza Tintaya, determinó que en 24 horas se realice una audiencia para que se considere su situación jurídica y en 72 horas la Sala Penal Tercera lleve adelante su audiencia de apelación, pendiente desde noviembre.



El abogado Jorge Valda comunicó que esta última audiencia debía tramitarse en el plazo de 72 horas, pero no fue posible realizarla en los términos de ley.



“Se ha determinado responsabilidad por dilación indebida para el juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, Fernando García Mamani, por no haber remitido los antecedentes procesales a la instancia correspondiente dentro de los plazos fatales, perentorios e improrrogables, que establece el procedimiento”, señaló.



Además, dijo que existe una audiencia ya programada para el próximo viernes, la cual resolverá la situación jurídica de Apaza “para que pueda pasar la Navidad y las fiestas junto a su familia y en casa”, porque es su derecho, al igual que de “todos los presos políticos”, expresó el abogado.



El dirigente cocalero de Yungas según la denuncia de activistas, y por imágenes difundidas en los medios de prensa, tenía problemas de salud. En febrero de este año, sufrió una embolia por lo que fue internado en un nosocomio de La Paz. Tras recuperarse de la etapa crítica volvió a San Pedro.



Apaza es investigado por la toma violenta y posterior quema del mercado de coca de Villa El Carmen de La Paz en septiembre del 2022. Estuvo detenido en el penal de Chonchocoro y, después nuevamente fue llevado a la cárcel.



Visita de activista



Jhanisse Vaca Daza, integrante de la plataforma Ríos de Pie, denunció hace unos días que, tras visitar a Apaza en la cárcel de San Pedro, pudo evidenciar que su vida está en riesgo, indicó en una entrevista que dio a EL DEBER Radio.



“Acabo de visitar a César Apaza Tintaya en el penal de San Pedro. Su vida está en riesgo y me pidió que dé este mensaje a la sociedad boliviana: ‘por favor salven mi vida’”, manifestó la activista de la mencionada plataforma.



Vaca agregó que pudo constatar que el exdirigente cocalero tiene la mitad del cuerpo paralizado, incluida la cara, por lo que no puede levantarse de la cama y tiene que depender de otras personas para realizar sus necesidades.



“Además de esto, tiene la glicemia alta y puede entrar en un coma diabético en cualquier momento, pero se le ha negado la atención médica que sus abogados solicitaron. En este momento no está tomando ningún tipo de medicamento pese a su estado grave debido a la falta de atención médica”.



La activista también señaló que Apaza le pidió que denuncie que él también es un preso político, debido a que lleva 15 meses con detención preventiva y agentes del Ministerio de Gobierno lo visitan semanalmente “para chantajearlo”. “Le indican que acepte culpabilidad y vaya a un procedimiento abreviado para poder salir de prisión y tener atención médica”, manifestó Vaca.



De acuerdo con el testimonio de la activista, Apaza ha expresado que “es inocente y teme por su vida”, además que su salud continúa decayendo. Por último, el cocalero piensa que su detención “es un castigo del Gobierno” porque él logró la confianza de la gente y eso es algo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene.



Por su parte, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, se refirió a las diferentes denuncias sobre la situación en la que se encuentra César Apaza, indicando que se encuentran haciendo un trabajo responsable. “No entendemos a algunas personas, sobre todo abogados, que buscan el protagonismo a costa de algún privado de libertad y rechazamos esas declaraciones”, dijo la autoridad carcelaria en contacto con los periodistas.