Justicia deja en suspenso el congreso del MAS; Evo es proclamado y Arce excluido

Tres horas antes de que se clausure el Décimo Congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) se conoció que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz suspendió el encuentro político, pero de forma acelerada el evento de Lauca Ñ cumplió sus dos objetivos: ratificar a Evo Morales como su presidente y proclamarlo como único candidato a las elecciones de 2025. Al mismo tiempo, excluyó de este escenario al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca.



Si bien, el congreso masista no sacó ninguna resolución que determine la expulsión concreta de Arce, las conclusiones de las comisiones aprobadas por aclamación, apartaron definitivamente del “instrumento político” al actual jefe de Estado y al vicepresidente David Choquehuanca.



“Se da por conocimiento la auto expulsión de Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes, por no asistir a este magno Décimo Congreso nacional ordinario del Movimiento Al Socialismo”, proclamó la comisión orgánica como parte de sus conclusiones. Ante esa determinación, agitando sus credenciales, los delegados asistentes gritaron: “¡expulsión, expulsión!”.



El congreso político del MAS convocado por el bando ‘evista’ duró un día y medio de los tres programados y autorizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Fallo judicial



“De conformidad al artículo 34 del Código Procesal Constitucional se concede la medida cautelar, en consecuencia, se ordena la suspensión de la Convocatoria al Décimo Congreso Ordinario del Movimiento Al Socialismo Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) a llevarse a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre de 2023”, se lee en la parte resolutiva del documento judicial suscrito por el TDJ de Santa Cruz que admitió la Acción de Amparo Constitucional presentada por la dirigente Bartolina, Felipa Montenegro.



En el documento señala que la convocatoria al congreso masista es “ilegal” y sus resultados se constituyen “en un daño irremediable e irreparable”, por lo que determina que corresponde otorgar la medida cautelar “solicitando se disponga el No desarrollo del congreso ordinario”, entretanto se reparen los derechos vulnerados.



Asimismo, establece que las resoluciones del Congreso del MAS quedan en suspenso “entre tanto no se reparen los derechos vulnerados” y fija audiencia pública virtual para el jueves 5 de octubre desde las 14:00.



Clausura



No obstante, en Lauca Ñ, del trópico de Cochabamba, el congreso que empezó la mañana del martes 3 de octubre pisó el acelerador a fondo. Después que se conformaron las cuatro comisiones, determinó trabajar por tiempo y materia hasta sacar sus conclusiones, y es así que la mañana del miércoles, cuando se instaló el segundo día del plenario, la presidenta de la Comisión de presidium y exdirigenta de las Bartolina, Flora Aguilar, recibió y difundió las conclusiones de cada comisión ante los delegados representantes.



El común denominador de las comisiones consistía, precisamente, en ratificar a Morales como “comandante” del partido azul y como su único candidato presidencial entre gritos: “¡Evo no estás solo, Evo no estás solo!”.



“Se confirma y declara, por consenso, como único candidato del Bicentenario al hermano comandante Evo Morales Ayma”, fue la resolución de la comisión orgánica, aclamada por las bases. “¡Evo, Evo, Evo!”, fue la respuesta de apoyo.



Después de ser ratificado como presidente del MAS por los dos siguientes años, es decir, hasta 2026, y ser posesionado junto a su nueva directiva, Morales al primero que mencionó en su discurso fue al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca.



“Lamentablemente, el gobierno de Lucho y David es peor que el gobierno de facto, peor que los gobiernos neoliberales, hasta el último momento intentaron que el congreso sea postergado, desde La Paz, desde Sucre, desde Santa Cruz, (pero) felizmente gracias a la unidad, gracias a los delegados el congreso terminó legal y oficialmente. Felicidades”, dijo Morales en la clausura.



Además de ello, el líder masista reiteró sus críticas al Gobierno de Arce. “No estamos tan bien económicamente” y anunció frente a sus bases que “el MAS va a recuperar nuestra revolución para salvar la patria nuevamente, esa es nuestra visión y unidos, organizados tenemos la obligación de salvar la patria”.



Con ese discurso corto que duró apenas ocho minutos, a las 14:30; Morales, el líder del MAS, dio por clausurado su congreso en medio de vivas y gritos de “¡patria o muerte, venceremos!”



Bartolinas



Una hora antes de la clausura, desde Santa Cruz, Felipa Montenegro, que es dirigente de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, con la resolución judicial en mano, dijo que el congreso convocado por Morales es “ilegítimo, ilegal, inorgánico” y, por lo tanto, se tiene que volver a realizar el mismo, tomando en cuenta a las organizaciones sociales que son base del partido.



Informó, además, que la mañana del miércoles ella fue notificada de forma oficial por el TDJ de Santa Cruz, pero sabe que la Sala Constitucional Primera emitió la resolución la tarde del martes 3 de octubre, día que empezó el congreso en Lauca Ñ.



“Tenemos entendido que ayer a las cuatro de la tarde salió (la notificación), pero a nosotras nos notifican ahora (miércoles). Estamos cumpliendo e inmediatamente ha salido una comisión a La Paz para cumplir los procedimientos legales”, indicó Montenegro.



Pero apenas se hizo pública la notificación, la comisión jurídica del congreso del MAS salió en conferencia de prensa en Lauca Ñ y desconoció el fallo judicial argumentando que ellos, es decir, la dirección del MAS, no fue notificada de forma oficial, además aseguró que ese recurso legal estaba plagado de irregularidades y carecía de legalidad.



“Queremos pedirle al pueblo boliviano, especialmente a nuestra militancia, no dejarse desinformar. La legalidad y constitucionalidad del congreso del MAS no está en discusión y no corre peligro”, dijo el exministro de Gobierno y abogado Carlos Romero.



Según el exministro, hubo varias irregularidades en la presentación de la querella como, por ejemplo, que “ese recurso había sido interpuesto en cuatro ejemplares, internados en las cuatro salas del (TDJ) de Santa Cruz a final de la tarde del jueves” y con distintos números de registro, ante lo cual el MAS dice que se cometió un “fraude informático” y una manipulación al sistema de la Sala Constitucional del TDJ de Santa Cruz, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía.



Punto de vista



El analista político Franklin Pareja afirmó que, con las resoluciones del congreso del MAS, Morales preserva la última palabra en el instrumento político, que consiste en conducir al partido y tomar todas las decisiones orgánicas, como elegir las candidaturas para las elecciones de 2025 y 2026.



“En este congreso se han clarificado las cosas, ahora hay dos facciones que es muy poco probable que se vuelvan a articular, por lo menos mientras estén Arce y Evo como principales protagonistas. Sin Arce y sin Evo, es probable una reunificación partidaria”, dijo Pareja a EL DEBER.



Con esto, la pelea entre masistas pasa al TSE y al Tribunal Constitucional que deberán resolver las impugnaciones.