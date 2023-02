Justicia delega a la Asamblea Departamental la decisión sobre ‘ausencia’ de Camacho

El dictamen, no obstante, concedió la tutela a los demandantes, los asambleístas del MAS , que plantearon un recurso de acción de cumplimiento para que el vicegobernador Mario Aguilera asuma la “suplencia gubernamental” de la primera autoridad.

La vista judicial duró más de tres horas y comenzó con los alegatos de los asambleístas departamentales del MAS que expusieron las razones de la demanda. Acusaron a Aguilera de incumplimiento de deberes por no tomar el lugar en ausencia de Camacho, quien está recluido desde el 30 de diciembre acusado de “terrorismo” en un caso que las autoridades judiciales llaman “Golpe I” y que tiene que ver con la crisis de 2019.

La asambleísta Raquel Valencia (MAS) recordó que enviaron una carta a Zvonko Matkovic Rivera, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, para pedirle que se otorgue la suplencia temporal del gobernador, pero no se recibió una respuesta. Al término de la audiencia, la legisladora reclamó porque los vocales no tomaron en cuenta el manual de funciones que existe en la Gobernación sobre la delegación de funciones cuando el gobernador se ausenta por diversos motivos.

Aguilera señaló que no se demostró que tenga un mandato expreso para asumir la Gobernación por efecto de una detención preventiva. Matkovic recordó que el Estatuto Autonómico establece, en su Artículo 26, que el gobernador pierde su mandato en caso de renuncia, muerte, por un revocatorio, o por efecto de una sentencia ejecutoriada por la vía penal.

El presidente del Legislativo departamental calificó el fallo de “complejo”, pero valoró que “la tesis y las amenazas del MAS por un supuesto incumplimiento de deberes no prospe ró”, según el dictamen de ayer. Anunció que se acatará la decisión judicial en la medida que se respete el Estatuto, las leyes y reglamentos vigentes.

Fallo El dictamen comenzó con los argumentos de Subieta, quien declaró legítima la acción de cumplimiento, pero aclaró que el Tribunal no tiene tuición para definir el cambio de la máxima autoridad departamental .

“ Se deben definir los parámetros en una declaración, resolución o una ley departamental en la que se analice el término ausente y que con esto se pueda dar curso o no a una suplencia gubernamental”, señaló.

El constitucionalista José Luis Santistevan calificó de “atípica” la resolución, pues si bien concede la tutela a los demandantes, el dictamen no activa ninguna acción para que Aguilera ejerza el cargo.

“No hay conflicto entre el gobernador, el vicegobernador y los asambleístas para ocupar el sillón. Es un recurso atípico que no debía haberse aceptado porque no corresponde a esta materia de acción de cumplimiento”, remarcó.