Justicia dice que no es competente para juzgar a magistrados denunciados por prórroga y remite el caso al Legislativo

“Declara fundada la excepción de incompetencia debido a que la jurisdicción ordinaria no es competente para juzgar a los excepcionistas (magistrados), en ese sentido, al ser incompetentes (los jueces), no se pronuncia sobre (el incidente de) la falta de acción, precisamente porque no somos competentes para juzgar a los excepcionistas”, señala parte de la resolución de los vocales Hugo Michel y Sandra Medrano, que este miércoles en la tarde realizaron una audiencia virtual para resolver la apelación de la Fiscalía y de los parlamentarios denunciantes