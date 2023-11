Justicia investiga a ministro Pary y éste se querella contra la dirigente que lo denunció

Por este hecho, la denunciante Maldonado dijo que se contactó con la funcionaria de Educación, Cintia C., quien presuntamente es apoderada de Pary, y ésta le aseguró que las inversiones eran “seguras” porque tenía “contactos” con el Ministerio de Educación.

“Nosotros vamos a proseguir la investigación. Cualquier ciudadano boliviano, independientemente de su posición, puede tener un emprendimiento, una empresa, pero lo que acá nosotros tenemos que velar es que estos emprendimientos, estas empresas no obtengan ningún beneficio del Estado y a eso nos vamos a abocar en el proceso de investigación”, explicó la funcionaria de Justicia.

Añadió que la dirigente “va a ser perseguida hasta el final. No se puede jugar con el nombre de una persona, más allá de que sea ministro o no (…), no se puede mellar la dignidad de una persona por venganza”.