Justicia investiga otros dos contratos de la constructora china Chec y pide ampliar investigaciones

El tramo Sucre-Yamparáez y otros dos contratos que suscribió el consorcio chino, Harbour Engineering Company (Chec) están en investigación, reveló este martes la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, aunque no informó a qué contratos en específico se refería. Asimismo, pidió a la Fiscalía la ampliación de la investigación en contra de los integrantes de la comisión de calificación del cuestionado tramo en Chuquisaca.



“Hasta la fecha son tres (contratos)”, dijo escuetamente la autoridad cuando le consultaron sobre los alcances de la investigación que realiza el Gobierno a la empresa china. De acuerdo con los antecedentes, en tiempos de Evo Morales, este consorcio firmó otros cinco contratos.



El 1 de septiembre, el diputado Héctor Arce (MAS) presentó una denuncia contra el presidente de la ABC, Henry Nina, y contra otros funcionarios de haber pactado una coima de Bs 18 millones, aproximadamente, con el representante de la constructora que tiene a su cargo el tramo Sucre-Yamparáez.



El domingo, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que su despacho decidió investigar todos los contratos que tenía Chec con el Estado boliviano, pues así lo establecen las normativas internacionales que suscribió nuestro país cuando se trata de lavado de dinero.



El anuncio provocó el enojo casi inmediato del expresidente Evo Morales, quien protestó porque se investigue su gestión y no hayan concluido con el actual caso de la ‘millonaria coima en ABC’; incluso comparó al ministro Lima con el exministro, Arturo Murillo.



La viceministra Ríos también rechazó las versiones que indican que solo se hayan querellado contra los funcionarios de cargos inferiores y explicó que en realidad están procesando a varias personas y en se sentido dijo que solicitaron la ampliación contra los miembros de la comisión responsable del proceso de contratación.



Aunque estas personas están incluidas en la denuncia que presentó el diputado Héctor Arce el 1 de septiembre en Sucre. Según su memorial son una decena de personas acusadas de haber realizado el proceso de contratación de la doble vía Sucre-Yamparáez.



Según Ríos, se podrá hablar de una “coima” cuando se tenga las evidencias de dónde salió el dinero y cuál fue su destino. Comentó que ahora se investiga el delito de legitimación de ganancias ilícitas, es decir, que hay un dinero que ha salido de una empresa, pero no está respaldado y se investiga su destino.



El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que el viernes se presentó a declarar Henry Nina en Sucre, pero se presentó como testigo, y no como denunciado como establece el memorial de Héctor Arce.



Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó que ya mandó a realizar una auditoría especial al proceso de licitación de la construcción de la controvertida carretera y afirmó que de ese modo "demuestra transparencia en su trabajo".