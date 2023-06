Justicia niega recurso judicial a Amparo Carvajal y esta decide seguir en vigilia en puertas de DDHH

“Me piden que me retire y no le dicen a él que se retire, que salga, yo no le he encerrado, él se ha encerrado, yo he venido para entrar por delante y por detrás con la llave propia y no podía entrar; lo que sí les aviso es que yo voy a continuar, voy a continuar con la vigilia y vamos a seguir trabajando desde aquí”, dijo al concluir la audiencia.