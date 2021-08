Justicia ordena detención de gerente de IABSA por incumplir pago de sueldos a trabajadores

ECONOMÍA

Ministro Montenegro acusa a José Luis Parada de comprometer las rentas del Estado con crédito del FMI

En 2009, el FMI asignó $us 255,9 millones en DEG a Bolivia. El 25 de agosto, el FMI abonó $us 326 millones. El año pasado, el Gobierno transitorio solicitó $us 327 millones del FMI