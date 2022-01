Justicia rechaza 4 de 5 demandas contra los decretos que obligan a portar carné de vacunación

Escucha esta nota aquí

Cuatro de cinco acciones constitucionales interpuestas en contra de los decretos supremos 4640 y 4641 para la presentación del carnet de la vacuna Covid-19 en entidades públicas y privadas, fueron rechazadas por la justicia.



Dos demandas resultaron improcedentes, según el reporte, debido a un planteamiento defectuoso y carente de pruebas; dos fueron observadas; y una se encuentra pendiente para la realización de audiencia.



La Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz rechazó la acción presentada por Romel Leonardo Ipamo Saravia, Rene Sauciri Choque, Elías Tordoya Osinaga, Luis Rene Alejandro Sauciri Urrelo y Jhonathan Mamani Domínguez en contra del presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, por emitir los decretos que exigen el uso del carnet de vacunación.



La Justicia Constitucional señaló que no se puede aclarar, modificar y/o dejar sin efecto los DS 4640 y 4641 a través de una Acción de Defensa. Además, se aclaró que la solicitud para que la prueba PCR sea gratuita, debe ser trasladada al nivel municipal. Entre otras observaciones.



De igual manera, la Sala Constitucional Cuarta de La Paz negó la acción presentada por Brad Kevin Antezana, Carlos Fernando Barrera Uría, Sergio Prudencio Vallejos Choque, Prudencio Vallejos Layme y Rudy Nelson Escobar.



En ese caso, se aclaró que la Acción Popular no tiene como finalidad establecer la constitucionalidad o no de una norma, menos delimitar un alcance normativo. Por lo que en ambos casos se denegó las acciones populares presentadas.



Además se tiene otra acción interpuesta en la Sala Constitucional Segunda de La Paz por Gabriel Remberto Justiniano Terrazas, Clemento Luis Aruquipa Carlo, Patricia Callisperis Vieira Días y Jaime Raúl Solares Quintanilla, en contra del Ministerio de Presidencia y del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia; la misma que se encuentra observada.



La segunda acción observada fue la que presentó Franz Alberto Alanoca Huanca ante la Sala Constitucional Primera de La Paz.



Y finalmente, la acción presentada ante la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz, por Rubén Darío Ardaya Cadario en contra del Ministerio de Salud y Deportes, Luis Fernando Camacho Vaca, Max Jhonny Fernández Saucedo y Erick Holguín Doynel, aún no cuenta con fecha para desarrollar la audiencia.



Por tanto los decretos 4640 y el 4641 permanecen firmes en su base de constitucionalidad.

