Justicia retrasa la salida de la exministra Roca y ella tiene pasaje para el sábado

“Hay mucha obstaculización. Lamentablemente he notado que el juzgado no tiene un comportamiento imparcial . Es como si la resolución del tribunal cruceño le afectara directamente, demuestra interés propio y eso es inaceptable. No entiendo esa actitud”, dijo la abogada Roca.

El vía crucis se desencadenó porque el magistrado adujo que no hará nada porque no fue notificado. “El viernes la mandamos de Santa Cruz, el 2 de mayo me vine para presentarlo, pero no ha querido recibirlo”, dijo la abogada.