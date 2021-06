Juzgado decide medidas sustitutivas; el alcalde de La Paz debe pagar fianza y queda arraigado

Escucha esta nota aquí

El Tribunal Tercero Anticorrupción dispuso el mediodía de este viernes el arraigo del alcalde de La Paz, Iván Arias, dentro del proceso que se le sigue por la presunta designación ilegal de un funcionario cuando era ministro de Obras Públicas, en 2020.

La autoridad local informó la decisión judicial que establece, además, que se deba presentar cada 15 días ante la Fiscalía y que pague una fianza de 30.000 bolivianos, como medidas sustitutivas dispuestas en la audiencia de medidas cautelares.

“En plena lucha contra la tercera ola del Covid-19, cuando más se necesita de mi labor y desempeño de mi cargo, la justicia ha decidido arraigarme, desconociendo que soy el alcalde de esta ciudad y que vivo en ella, y que viviré siempre aquí”, reprochó el titular.

Arias lamentó que la decisión entorpezca sus funciones, más cuando necesitará realizar gestiones en el exterior del país para adquirir vacunas para la sede de Gobierno. Anunció que apelará la medida.

Sus declaraciones:

 “Hemos argumentado varias veces que no nos vamos a escapar, que necesitamos movernos para traer vacunas, que necesitamos hacer lobby internacional para traer salud, necesitamos tiempo para trabajar, pero no, la justicia parece no entender eso, no les interesa la salud y prioriza su interés no dejándome trabajar”, agregó el alcalde.



El titular informó que ya tenía planificados dos viajes fuera de territorio nacional para buscar cooperación en salud. “No hay argumento que sirva, lo importante es poner en aprietos al alcalde”, señalo, denunciando que alguien en el poder ordena y los jueces obedecen.