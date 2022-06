Kevin, el cochabambino que fabricó su propio Lamborghini

Escucha esta nota aquí

Kevin Escobar es el cochabambino que puso en exhibición en la Feicobol un Lamborghini que él mismo fabricó durante dos años. El vehículo que acapara miradas estará hasta el domingo en la feria internacional de Cochabamba, en el stand de Comteco.

Kevin más conocido como Kev Supercars, indicó que la réplica del Lamborghini fue fabricada con fibra de vidrio y un chasis metálico, pero está sobre la base de un Toyota Levin supercharger, conservando así su motor y recalca que ahora el vehículo de sus sueños que fue fabricado de forma artesanal, es 100% cochabambino.



Kevin Escobar, primero de la derecha

Escobar que es ingeniero comercial, diseñador automotriz y youtuber, asegura que fabricar el Lamborghini no es más que la muestra de que los sueños se pueden cumplir. "Me tomó dos años de mucha dedicación y esfuerzo para completar mi sueño. Desde niño este Lamborghini ha sido mi sueño y he querido algún día tenerlo, ahora lo estoy haciendo realidad", expresó Kevin a Red Uno.



Detalló que la réplica del vehículo italiano fue diseñada en 3D, sacó las medidas exactas para obtener su vehículo real. Ahora, cumplido su sueño, cuenta que lo que quiere transmitir no es solo que posee un Lamborghini 'cochalo'. "No solo vean el auto, sino el trasfondo y es que los sueños sí se pueden cumplir. Lo que quiero es inspirar y que vean que se pueden realizar cosas muy grandes en Bolivia", recalcó.

Destaca que el vehículo deportivo es resistente y está listo para recorrer las calles de Cochabamba.

