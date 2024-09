La agenda anticrisis de Arce tropieza en el Legislativo y rebota otra vez en el TSE

Fue en abril. Algunos ministros y líderes sociales enarbolaron entonces la posible repostulación de Luis Arce para su reelección en 2025. De eso ya nadie se anima a hablar hoy porque en el mercado interno no hay suficiente diésel ni dólares. La sensación es de crisis.

Ante este escenario, el presidente propuso una hoja de ruta; una agenda política que no prosperó. El Legislativo no “liberó” todos los dólares reclamados por Arce y que corresponden a un paquete de algo más de $us 1.000 millones contratados como préstamos de entidades internacionales, a pesar de la vigilia que los afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores afines al oficialismo instalaron en frente al viejo edificio del Congreso.