La ALP sólo aprueba créditos y amenaza con ya no hacerlo por la acción de un ministro

Pero dos exparlamentarios no los excusan, dicen que no están cumpliendo su rol fundamental que es el de fiscalizar, y que si aprueban alguna ley es para declarar “patrimonio” a alguna región, danza, edificio o santo. Muestra de ello, son dos temas estancados: la elección del Contralor General del Estado y las elecciones judiciales. Con esto, dicen que la Asamblea Legislativa “no tiene razón de ser”.

La senadora Simona Quispe del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que si el ministro Montenegro no quiere ser interpelado y junto a él otros siete ministros del gabinete de Luis Arce, ya no tiene sentido aprobar más créditos para el Gobierno.

“Como ha salido (la Acción) del Ministro de Economía y Finanzas y ocho ministros no quieren ser fiscalizados, no quieren ser interpelados, entonces nosotros para qué vamos a aprobar más créditos . Ya hemos aprobado muchos préstamos”, dijo la legisladora paceña.

“Al no cumplir nuestro rol constitucional de fiscalizar, ¿para qué estamos? Los ministros ya no pueden ser interpelados, desde hoy en adelante la vamos a pensar, estamos en reuniones para analizar ya no vamos a aprobar ningún proyecto de ley ya que ellos (los ministros) no quieren ser fiscalizados”, afirmó Rojas.