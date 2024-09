La Asamblea abre selección del fiscal general con plazos ajustados y hay 18 requisitos

Ayer comenzó oficialmente la etapa de recepción de postulantes al cargo de fiscal general. Los candidatos que quieran llegar a dirigir el Ministerio Público deben cumplir 18 requisitos. El actual fiscal general, Juan Lanchipa, no puede postular nuevamente. Existen 13 días para que las y los ciudadanos presenten su postulación al proceso de selección.



El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, abrió ayer los libros de registro en presencia de una notaría de fe pública e invitó a los profesionales a presentarse en este proceso de selección, que terminará el 18 de septiembre.



“A partir de hoy (ayer) empezamos con la recepción de postulantes para el Fiscal General de Estado. Los y las postulantes tienen hasta el 18 de septiembre, para entregar sus postulaciones acá en la comisión mixta de Justicia Plural”, detalló el senador Padilla.



El legislador añadió que los postulantes deben cumplir 18 requisitos: nueve generales y nueve específicos que refiere la Ley 1579 Transitoria para la selección y designación de la o el Fiscal General del Estado. Padilla aclaró que entre esos requisitos está que no hayan sido designados anteriormente fiscal general. Eso significa que la actual cabeza del Ministerio Público, Juan Lanchipa, no puede postular nuevamente.



Juan Lanchipa fue posesionado como Fiscal General del Estado el 23 de octubre de 2018 y su gestión acaba dentro de 48 días.



Las postulaciones deben ser presentadas en oficinas de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, ubicadas en la planta baja del antiguo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está en la plaza Murillo de La Paz.



El senador Padilla recordó que se atenderá en esas oficinas de 08:30 a 12:00 y de 14:30 a 18:00 de lunes a viernes. También se hará el registro de postulantes los días sábados, domingos o feriados, pero de 08:00 a 12:00.



Entre los requisitos comunes, los postulantes deberán contar con nacionalidad boliviana y deben hablar al menos dos idiomas oficiales del país. Además, los postulantes no pueden tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento ni contar con antecedentes de violencia ejercida contra la mujer o cualquier miembro de su familia que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada.



También se estableció haber cumplido con los deberes militares establecidos, en caso de los varones.



En este grupo de requisitos también se incluye estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral y no haber sido designado anteriormente como Fiscal General del Estado.