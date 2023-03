La Asamblea Legislativa retiene siete créditos por $us 1.402 millones

La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene retenidos siete créditos que el Gobierno firmó con distintos organismos internacionales, porque no ha aprobado las leyes para autorizarlos. Son $us 1.062 millones y otros 200 millones de euros, es decir, $us 340 millones. En dólares se hace un total aproximado de $us 1.402 millones.

Los fondos sin aprobación provienen de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 702 millones en cuatro proyectos; otros $us 300 millones del Banco Mundial (BM), otros $us 30 millones que concede el reino de España, $us 30 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y 200 millones euros ($us 1.402 millones) de la Agencia Francesa para el Desarrollo.

En diciembre de 2022, la Cámara de Diputados envió tres proyectos de financiamiento al Senado: El de Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas, de apoyo a la Reactivación Económica Sostenible y de Resiliencia al Cambio Climático en Bolivia; así como también de Innovación para Sistemas Alimentarios Resilientes (Alianzas Rurales – PAR III). Los mismos fueron remitidos al pleno de Diputados y aprobados.

Los tres proyectos pasaron Diputados y llevan tres meses parados en la comisión de Planificación del Senado. En los tres casos, fueron observados porque no indicaban los destinos del dinero y supuestamente se espera que el Ministerio de Economía envíe información requerida.

Mientras tanto, el presidente Luis Arce Catacora envió el 8 de febrero, hace casi un mes, y las cartas tienen sello de recibido en la Asamblea Legislativa el 9 de febrero otros cuatro requerimientos, pero hasta ahora no fueron considerados por la Cámara de Diputados. Según documentación a la que tuvo acceso este medio, una de ellas aprueba el contrato de préstamo para el “programa de apoyo a la preinversión para el desarrollo II, suscrito el 24 de enero de 2023 entre el Estado y el BID por $us 52 millones.

También se encuentra el proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo para el “Programa multisectorial de prencersión II Promulpre II, firmado el 30 de enero de 2023 con la CAF por un monto de $us 30 millones.

Luego, el que aprueba el contrato de préstamo para el apoyo a las poblaciones vulnerables afectados por el Coronavirus II, suscrito el 24 de enero con el BID por un monto de hasta $us 500 millones. Y, finalmente, el que aprueba el contrato de préstamo para el programa de conectividad territorial y desarrollo para Bolivia, suscrito el 30 de diciembre de 2022 con el BID por hasta $us 50 millones.

La división dentro del MAS ha generado que estos proyectos no alcancen mayoría y no puedan ser aprobados.

El exvicepresidente Álvaro García Linera, en entrevista con este medio, señaló que la falta de unidad es una de las cosas que critica al presidente Luis Arce. “Aquí tiene que haber protagonismo e iniciativa del presidente para resolver las peleas dentro de nuestro instrumento. A él debe dar el primer paso. No está en él la solución, pero sí la convocatoria y la iniciativa y ahí le está faltando horizonte político, mirada política para reconducir estas tensiones internas”.

Afirmó que “en el caso de la tensión con el ‘ala evista’ ellos son los que retienen cerca de $us 1.000 millones a 1.200 millones (son $us 1.400 millones) en la Asamblea que fácilmente podrían ayudar a superar este pequeño bache que has tenido de desorden cambiario de las últimas semanas”.

Además, aseguró que ese monto daría “disponibilidad al Tesoro General del Estado que no están asociados a una obra en particular, pero servirían para fortalecerlo. Necesitas gestión política también para potenciar la gestión económica”, y aseguró que eso no ha hecho el primer mandatario.

El expresidente y opositor Jorge Quiroga calificó como soluciones parches los créditos que debe aprobar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, dijo que “no se podrá porque el señor (Evo) Morales se ha dado cuenta que lo que se apruebe será utilizado para la campaña de Luis Arce. Estamos en una ingobernabilidad parlamentaria que no se veía desde la época de la UDP”.

El diputado Juan José Jáuregui, presidente de la comisión de Constitución de Diputados, del ala arcista, ratificó que para la aprobación de estas leyes solamente se requiere simple mayoría de los presentes y no dos tercios.

La bancada de Diputados del MAS está conformada por 75 representantes, pero 23 responden a la denominada ala ‘evista’, lo que impide alcanzar la mayoría.

Jáuregui aseguró que en la Cámara Baja todas las leyes para préstamos fueron aprobadas en el último día de gestión de 2022, pero las últimas tres normas están trabadas en la Cámara Alta.

“Hay proyectos pendientes de tratamiento. Quiero aclarar que estas normas que son para financiar obras en áreas como infraestructura, saneamiento básico y otras, no obedecen a los conflictos dentro del MAS, sino al trabajo de la gestión de planificación y a la coordinación entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea, que tiene que ver con reunir los requisitos”, aseguró.

Afirmó que “puede haber diferencias internas, pero hay un acuerdo que se cumple de forma tácita para darles prioridad”.

Ese es un discurso en el que coinciden ambas facciones. El 17 de febrero el diputado Gualberto Arispe, del ala evista, señaló que “con respecto a créditos, los diputados leales al MAS, si son dineros que se prestan para invertir en municipios y de los que la gente se va a beneficiar, irá adelante sin observaciones”.

Para estas posiciones políticas, no ocurre como en la gestión de Evo Morales, que las leyes enviadas por el Ejecutivo sin importar las que sean, tenían prioridad y se aprobaban muy rápidamente.

El detalle de los créditos es el siguiente: El Proyecto de Ley N° 086/2022-2023, aprueba el contrato de préstamo N°4647/BL-BO, suscrito el 10 de junio de 2022 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el BID, por un monto de hasta $us 100 millones, además del convenio de crédito suscrito el 29 de septiembre de 2022, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Instituto de Crédito Oficial, entidad pública empresarial del Reino de España – ICO por un monto de hasta $us 30 millones para el Programa de Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas.

El proyecto de Ley N°087/2022-2023 aprueba el Convenio de Crédito CBO 1037 02 L para el programa de Apoyo a la reactivación Económica Sostenible y la Resiliencia al Cambio Climático en Bolivia, suscrito el 11 de octubre de 2022 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia Francesa para el Desarrollo – AFD, por un monto de hasta 200 millones de euros.

Por último, el Proyecto de Ley N°088/2022-2023 aprueba el Convenio de préstamo N° 9437-BO para el proyecto de Innovación para sistemas Alimentarios Resilientes (Alianzas Rurales – PAR III), suscrito el 13 de octubre del 2022 suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF del BM, por un monto de hasta $us 300.millones.

