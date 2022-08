La camioneta blanca es oficial y estuvo en casa de Jhonny antes del ataque

Anoche, el alcalde Fernández volvió a acusar al gobernador Luis Fernando Camacho por ese ataque que sufrió su casa. Allí mismo tuvo lugar un mitin en el que cuestionó una vez más el paro y las acciones de la Gobernación de recoger datos estadísticos . “Si no es con el Instituto Nacional de Estadística (INE) no es legal”, dijo.

“Se ha iniciado, a través de la dirección de Transparencia, una investigación formal y oficial para poder llegar a aclarar la verdad de los hechos, respecto a la famosa camioneta que ha circulado en las redes sociales (...). No estamos denunciando ningún robo. No hay mentira más grande que verdades a medias, por eso vamos a establecer si ésta es o no una camioneta del Gobierno Municipal y esa es la investigación que se ha abierto a través de la Dirección de Transparencia”, apuntó el funcionario. No obstante, reveló que el 20 de julio se hizo una denuncia de sustracción de una de las placas de este vehículo y se contradijo.