La CIDH cierra el expediente del cocalero César Apaza y su abogado le dice que "se está lavando las manos"

La determinación de la CIDH que se comunicó a la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, el 18 de diciembre, según una carta que publicó el canala estatal, indica que "tras haber analizado la información aportada por las partes, la Comisión ha considerado oportuno cerrar el expediente de la presente solicitud, al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del Reglamento".

Es más, asegura que "esta decisión no afecta las obligaciones que el Estado sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo , conforme a los estándares internacionales aplicables".

Específicamente, la CIDH refiere que " c onsidera importante que el Estado continúe garantizando las condiciones dignas de detención, en cumplimiento con los estándares interamericanos mínimos en la materia. (...) proveyendo de atención y/o tratamiento médico físico y mental adecuado, especializado y continuo , ya sea dentro o fuera del centro penitenciario, buscando, en la medida de lo posible, el consenso con los médicos de confianza del beneficiario y su consentimiento informado".

Por otro lado, y casi al final, la CIDH "ha considerado pertinente señalar que la presente decisión no obstaculiza para que el propuesto beneficiario (Apaza) pueda presentar una nueva solicitud en caso de que considere que así se lo amerita, ante nuevas circunstancias ".

Al respecto, el abogado defensor de Apaza, Jorge Valda, sostuvo que esta "resolución que ha emitido la CIDH va totalmente contraria a sus estatutos y reglamentos, porque la respuesta que podía dar era otorgar las medidas cautelares o denegarlas, no cerrar el expediente por incumplimiento a las formalidades del artículo 25".



En sus palabras, "lo que está diciendo la CIDH es que por no haberse cumplido los formalismos, los tecnicismos procesales, cierran el expediente, y esto no está previsto dentro de los reglamentos y estatutos de la CIDH".