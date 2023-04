La CIDH halló un país fracturado y habla de ‘manipulación penal’

La justicia no es independiente en Bolivia. El criterio es viejo, pero fue ratificado en el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ) respecto a la visita ‘in loco’ que hizo a Bolivia entre el 27 y 31 de marzo. Eso sí, esta vez el organismo habló de una “manipulación penal” en el contexto de esta crisis crónica del sistema judicial.

“En este panorama no resulta claro si estas debilidades del sistema de justicia obedecen a fa llas estructurales o a una manipulación del derecho penal” , remarca el documento que fue elaborado por el organismo internacional.

De acuerdo con el artículo 59 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los informes de la CIDH deben ser presentados al Consejo Permanente, la entidad que podrá asumir alguna resolución al respecto. Eso sí, la Comisión es independiente y sus reportes no podrán ser censurados en esa instancia.

Respecto a este escenario, la Comisión no descartó ni confirmó la existencia de presos políticos en el país. “Este no es el espacio para determinar si existen o no presos políticos, ese es un tema muy complejo que requiere mayor información y una evaluación por el pleno de la comisión”, dijo el comisionado Joel Hernández.