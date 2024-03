La CIDH ve vacíos en el acceso a la información y violencia contra los periodistas en Bolivia

Por lo tanto, la CIDH “ordenó” que el Estado adopte medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para fortalecer el marco normativo de acceso a la información en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. “La Comisión resalta especialmente que Bolivia no cuenta con información sobre la existencia de marcos legislativos que reglamenten el derecho de acceso a la información, por ejemplo, en el Poder Legislativo o junto de autoridades y órganos judiciales”.

“Dicha violencia, si bien comúnmente no ha presentado hechos de letalidad, sigue marcada por agresiones físicas y verbales, actos de hostigamiento, amenazas, despojo de equipos o pertenencias, abuso en el uso de la fuerza; invasión y destrucción de sedes de medios. Estos hechos son, en ocasiones, propiciados por discursos estigmatizantes por parte de liderazgos públicos. Ello, sumado a la impunidad, envía un mensaje de que la violencia contra la prensa es tolerada, aceptable o justificada”, aseguró el documento que fue presentado por el organismo internacional, sobre la base de información recopilada durante la visita In loco que cumplieron el año pasado al país.

En tanto, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, manifestó que el informe “reclama que se promueva una cultura de respeto” hacia la actividad periodística. Esto porque la CIDH “tiene clara la idea” de que en Bolivia se viene de un largo periodo en el cual desde el Gobierno nacional se han realizado una serie de acciones, no solo de atropello a la libertad de prensa, sino también a la estigmatización del trabajo periodístico y puso como ejemplo la campaña denominada “El cartel de la mentira”, lanzada después de la derrota de Evo Morales en el referéndum en el cual buscaba la reelección.

En tanto, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera, ve que el informe es “tibio” porque pareciera que no hay una capacidad de reflexión y análisis desde una manera más crítica. “Hizo falta un pronunciamiento más duro porque creo que es muy blando con el Gobierno nacional, que no es solamente el de los últimos tres años porque que deben tener como contexto que es el mismo Gobierno que ha estado gobernado los últimos 18 años”, dijo Talavera y agregó que hechos como el secuestro de periodistas, policías y personas particulares en Las Londras no están reflejados con la contundencia que lo amerita.