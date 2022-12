La CIJ declarará al Silala como un río y Bolivia espera un acuerdo con Chile

Pero, Chile pidió en 2016 que la Corte declare al Silala un río internacional y reclamó derechos para usar esas aguas de manera equitativa . Bolivia respondió y contrademandó para que se le reconozcan esos derechos. Según expertos y juristas esta posibilidad es lejana, pues se trata de un aspecto que no forma parte de la jurisdicción internacional en esta materia.

“ En cuanto a la propiedad de los canales, Chile también aceptó que son de plena soberanía de Bolivia. Entonces, el margen de decisión de la Corte está limitado porque ahí ambos países han acordado. ¿Qué es lo que queda? Es que la Corte se refiera si existe un flujo artificial de aguas. Es decir, si las obras que se desarrollaron para los ferrocarriles y estas obras de canalización han incrementado el agua que va a Chile y si existe ese flujo artificial que es complementario al flujo internacional, natural. Este es un concepto que no sabemos si la Corte lo va a aceptar o no se va a referir a él, o lo va a rechazar. El único punto de duda está en este flujo artificial”, señaló el diplomático boliviano Jaime Aparicio, quien fue agente de Bolivia ante la CIJ en 2020.

Bolivia y Chile ya acudieron en dos ocasiones en los últimos 11 años a la CIJ . El primer caso fue la demanda marítima y el dictamen de la Corte no favoreció a Bolivia. Tras esta “etapa judicial” que enfrentaron ambos países, Aparicio cree que es oportuno que se pongan en marcha acuerdos para preservar al Silala y a varios acuíferos que existen en la frontera.

“ Estamos obligados a hacer lo que se debió hacer antes: Entrar a una negociación con Chile con todo el tema de agua . En el mundo hay ejemplos de cómo se manejan estos temas, en un momento en el que además el propio Evo Morales impulsó en Naciones Unidas acciones para que el agua no sea considerada una mercancía”, dijo.

Desde entonces, el país desarrolló varios estudios iniciales sobre la evidencia de los canales artificiales que se construyeron para captar y direccionar las aguas a territorio chilenas. Estas obras, en realidad, fueron establecidas a partir de un acuerdo para que la empresa anglochilena The Antofagasta Railway Company alimentara sus locomotoras a vapor.

“Los estudios que ha hecho Chile eran básicamente para saber si era o no un río, porque allí hay una quebrada que se ha formado durante miles de años y eso demuestra el paso del agua. Bolivia hizo estudios para definir la artificialidad del sistema, pero no se han hecho estudios para definir la cantidad de agua que hay debajo de los acuíferos y es muy grande. Simplemente, se han hecho estimaciones. Se han hecho estudios sobre el perímetro horizontal del acuífero, pero no se sabe cuál es la distancia vertical. Eso es lo que falta”, apuntó el diplomático boliviano Andrés Guzmán, quien también ve necesaria un acuerdo con Chile.