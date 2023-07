La cocaína genera millones, pero ven que esos dólares ‘fugan’ a Brasil y Paraguay

Para la criminóloga Gabriela Reyes, quien fue responsable del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, hay “síntomas” que hacen ver que los capitales ilegales generados por el narcotráfico ya no se quedan en el país , porque son controlados por cabecillas de bandas internacionales, especialmente afincados en Brasil y, recientemente, en Paraguay, desde donde se controlan “el negocio”.

“Este es un síntoma de la nueva dinámica del narcotráfico. Es que la plata se va, porque quienes manejan las grandes sumas de dinero no son bolivianos. Podríamos decir que se va a Brasil que es donde tiene su centro de operaciones el PCC (Primer Comando de la Capital)”, explicó Reyes, a tiempo de precisar que se trata de un fenómeno nuevo y en desarrollo.

“Este es un proceso que está durando básicamente desde la pandemia. Al ser la tasa de interés internacional más elevada que la tasa de interés nacional, esto provoca un a fuga de divisas porque el dinero es más rentable en el exterior y es por eso que muchos han optado por sacar sus divisas”, explicó el especialista. Además, mencionó que el país también enfrenta una proyección de “incertidumbre” que puede alentar “una fuga de dólares”, un fenómeno que no es nuevo el país.

“La especulación y la falta de confianza también aportó a este escenario. Para lícitos e ilícitos. No les conviene tener los dólares en el país. No es rentable tener los dólares en el país”, anotó Bellott.

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, en una entrevista con radio Panamericana, también lamentó que la especulación de dólares haya alentando la escasez de la divisa, pero aseguró que la tendencia se está reduciendo por la inyección directa de esos capitales. “Todos estos mecanismos han permitido que el BCB, al mes de junio, pueda proveer más de $us 728 millones al sistema financiero”, indicó y precisó que si en marzo la demanda fue $us 81 millones, ésta se redujo en abril a 28 millones; en mayo a 21 millones y para junio llegó a $us 11 millones. “Estamos en un proceso de regularización por la inyección de recursos”, dijo.