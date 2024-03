“La Comunidad Andina proyecta digitalizar el comercio y usar la IA”

En su primera visita a Bolivia, el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, realizó un balance de los logros y desafíos de los cuatro países del bloque: Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Destacó que uno de los más grandes retos es digitalizar el comercio, emplear la inteligencia artificial para una relación más dinámica. Gutiérrez habló con EL DEBER.



¿Cuál es el objetivo de su visita a Bolivia?



El sentido de mi visita es conversar con las autoridades del gobierno de Bolivia respecto al desarrollo de la presidencia pro témpore de Bolivia. Es importante intercambiar puntos de vista sobre el desarrollo de este trabajo de coordinación que tiene Bolivia en los otros países andinos. En especial en las diversas labores y acciones que se han logrado durante la presidencia boliviana.



¿Cuáles son esas acciones?



Quiero resaltar dos puntos que realmente son importantes: uno es el haber podido concretar y tener en funcionamiento el proyecto Conecta Empleo, que otorga cursos de formación para mejorar la empleabilidad de los ciudadanos andinos. Eso ha sido conseguido y ha sido puesto en práctica.

El segundo tema que también es importante, son los esfuerzos que hacemos en el Plan de Acción Resolutivo sobre Seguridad. Bajo la presidencia pro témpore de Bolivia se la lanzado esta iniciativa que ha permitido la aprobación de la Decisión 922, por la que se emplea un grupo de alto nivel y se asignan 19 temas que van desde el lavado de activos, lucha contra el tráfico de drogas, operaciones de control en la frontera, todas estas materias orientadas a acciones muy concretas.



¿Después de la pandemia del coronavirus, cómo ha quedado la economía de los países de la Comunidad Andina?



En el año 2022, la recuperación económica fue bastante aceptable, hubo un repunte económico en general de los países de la Comunidad Andina. En tanto en 2023, no ha sido tan bueno, hubo un descenso en el intercambio comercial con el resto del mundo y también entre los cuatro países andinos. El comercio regional, ha caído, pero los signos de 2024 son alentadores. Es posible que este año haya un repunte importante y estemos en mejor posición que el año pasado.



¿Cómo se impulsará ese repunte este año?



Estamos trabajando en varias iniciativas. Por ejemplo, hay un proyecto que tiene relación con el comercio, se llama Intercom, que se emplea para entrelazar digitalmente las ventanillas únicas de comercio de los cuatro países para que los documentos de comercio que se intercambian entre ellos, sean documentos exclusivamente digitales, que ya no haya ningún tipo de intercambio de documento físico. Este proyecto lo ondremos en práctica entre agosto o septiembre.



¿Cómo funcionará este programa?



Es una agilización de cinco documentos de comercio, por ejemplo, están las declaraciones de Aduana, los certificados de origen. Luego de esta etapa se añadirían cinco documentos más. Esto va a representar una agilización sustantiva en el intercambio entre los cuatro países. Entre ellos Bolivia es importante ya que del total de su comercio exterior, un 17% es con los países de la Comunidad Andina.



¿Cuáles son los desafíos más grandes para los países de la Comunidad Andina?



Tenemos dos desafíos novedosos: uno es el desafío climático y los problemas de calentamiento global y los gases del efecto invernadero que están afectando a los países andinos. El reto es adoptar medidas que sean afectivas para mitigar los efectos del cambio climático.

El otro desafío es poder insertarnos adecuadamente en la economía digital, en el comercio electrónico y en la posibilidad de insertar en nuestros movimientos comerciales el uso de la tecnología con la inteligencia artificial. Ahí estamos trabajando para ver si ponemos un proyecto de alfabetización en inteligencia artificial y la creación de una caja de herramientas que facilite a los ciudadanos andinos el uso de la inteligencia artificial.



¿Cómo ven a Bolivia desde la Comunidad Andina?



Bolivia es un país importante para nosotros, está en el corazón de la Comunidad Andina, además tiene una influencia en muchos temas importantes. Debemos anotar que la Comunidad Andina no es solo comercio, también tenemos pilares que tienen que ver con la transformación productiva, integración física.

Un tercer pilar en el que Bolivia tiene un rol importante es el desarrollo social, hemos avanzado en una declaración de la nación afrodescendiente, trabajamos en reestablecer un comité de pueblos indígenas, entre otros temas.



¿Qué estrategias tiene la Comunidad Andina para la lucha contra el narcotráfico?



Eso forma parte de ese plan de acción resolutivo que es parte de la Decisión 922. Se tiene una serie de medidas que tiene que ver con control en frontera, operaciones conjuntas de las policías y las Fuerzas Armadas para luchar contra el narcotráfico, la lucha contra el lavado de activos. También se está buscando concretar una base de datos de los cuatro países sobre el crimen transnacional organizado y Bolivia ha solicitado ser el coordinador de este tema.



¿Cómo está la relación de la Comunidad Andina con otros bloques?



Tenemos una relación estrecha con la Unión Europea en muchos proyectos de cooperación. Los cuatro países del Mercosur son países asociados de la Comunidad Andina y ahora está el proceso que Bolivia inicia por su membresía plena al Mercosur. Celac engloba problemáticas relacionados con distintos grupos de países y a veces no es el medio más fácil para encontrar mecanismos de cooperación. Por ejemplo, las necesidades de los países isleños pueden ser diferente a la de los andinos o centroamericanos. Celac es útil como un campo de concertación global.