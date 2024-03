La controversia por las vacunas rusas Sputnik V es por $us 27 millones, pero esto “puede variar”

El procurador general del Estado, César Siles, informó que la controversia con la estatal rusa Human Vaccine LLC asciende a algo más de $us 27 millones, un monto que “puede variar” en función de la demanda legal que se plantee en el marco de una demanda de arbitraje.

Siles entregó esta información a EL DEBER a través de un cuestionario. El reporte está vinculado a la advertencia rusa de llevar a Bolivia ante un tribunal de arbitraje en Singapur por un lote de vacunas remanente de un contrato que no había podido llegar al país durante la emergencia por el covid.

“El monto que se encuentra en controversia por el pago de las vacunas restantes es de $us 27.1 (…) El referido monto puede variar en caso de que la empresa Human Vaccine LLC , al momento de presentar su demanda de arbitraje, solicite al tribunal el pago de daños y perjuicios. Mismos que en su debido momento deberán ser tratados en el procedimiento de arbitraje”, afirmó.

La autoridad dijo que existen conversaciones, incluso de alcance diplomático, para evitar llegar a un pleito internacional. Anteriormente, Siles reveló que Bolivia había desistido de recibir este remante de 1,3 millones de vacunas restantes porque la emergencia del covid ya había terminado cuando Rusia intentó enviarlas. El contrato, según reveló tiene la modalidad take or pay, que implica el pago de los inmunizantes solo cuando sean entregados.

De conformidad, con el Contrato de Suministro, el valor de cada tratamiento es de US$ 19.90 (diecinueve 90/100 dólares estadounidenses) equivalente a Bs. 138.50 (ciento treinta y ocho 50/100 bolivianos), de la misma forma, el Contrato de Suministro indica que el monto de cada Dosis de Vacuna Sputnik V es de US$ 9.95 (nueve 95/100 dólares estadounidenses) equivalente a Bs. 69.25 (sesenta y nueve 25/100 bolivianos), por lo que el contrato ascendería a un total de US$ 51,740,000.00 (cincuenta y un millones, setecientos cuarenta mil 00/100 dólares estadounidenses) equivalente a Bs. 360,110,400.00 (trecientos sesenta millones, ciento diez mil cuatrocientos 00/100 bolivianos) por el total de las 5.2 millones de vacunas.