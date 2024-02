La convocatoria judicial aún no seduce a profesionales y observan manejo político

“Nosotros no somos militantes, somos profesionales y no vamos a hacer manosear nuestra trayectoria con decisiones políticas, nos ha costado forjarnos. Todo ese esfuerzo se sometería a una decisión política, que no mide la meritocracia ni la idoneidad sino la militancia”, cuestionó la abogada Martha Requena, quien nació al ámbito laboral del derecho como asesora jurídica de la COB en los tiempos del legendario líder sindical Juan Lechín Oquendo.