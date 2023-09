La crisis del MAS anima a opositores dispersos a hablar de unidad para 2025

“Hay muchas señales de una oposición interesante y creo que va a surgir. Hay que abrir los ojos para ver quien está”, remarcó el exmandatario. Dijo así que apoyará a su hijo, el senador Rodrigo Paz Pereira, quien ya dio varias señales para promover un proyecto político para los próximos comicios nacionales. “Junto a él (Rodrigo) hay gente que está buscando, está intentando. La idea es que podamos reunirnos alrededor de un candidato ganador”, insistió el exjefe de Estado. Eso sí, consideró que en la actualidad no hay un sistema de partidos, cuya existencia institucional es clave para la estabilidad democrática.

“El país quiere saber quiénes serán los candidatos que van a correr ahora para que, en función de eso, podamos construir una alternativa, una esperanza para Bolivia frente al MAS. El problema sigue radicando en la oposición. Están esperando los últimos cuatro meses para aparecer como salvadores de la patria. Ellos no salen a ganar, solo quieren participan para ganar su espacio de poder, pero no para ganar. Hay precandidatos, como Vicente Cuéllar y Rodrigo Paz que no dicen ni confirman lo que abiertamente se especula”, puntualizó el exlegislador.