La crisis del MAS perjudica la aprobación de unos 100 proyectos en el Legislativo

El Movimiento Al Socialismo (MAS) no puede sanar sus heridas y esas rupturas afecta al trabajo legislativo. El ala radical que defiende a Evo Morales acusa a los denominados renovadores, que apoyan a Luis Arce, de no tener una agenda legislativa en beneficio de la población. Mientras que el otro bando los acusa de boicotear la gestión del mandatario, por eso unos 100 proyectos no avanzan en su tratamiento. En la oposición piden al MAS dejar a un lado sus riñas y trabajar en la elaboración de leyes de impacto.