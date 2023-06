La crisis en el MAS ya apunta a la pugna preelectoral; Evo va y Arce no lo descarta

“Quienes somos los verdaderos militantes del Proceso de cambio estaremos en el ampliado, donde ratificaremos a Evo Morales como nuestro candidato”, anticipó el legislador, quien ratificó críticas contra ministros de Arce, especialmente contra el titular de Obras Públicas, Édgar Montaño. “El ministro no bajó a las bases a explicar sobre el avance de los proyectos de carreteras que están pendientes en favor de Yapacaní. Dijo que le habíamos prohibido participar de ampliados, cuando es su obligación dar información”.

La estructura del MAS está conformada por representantes de las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad —interculturales, Csutcb, Bartolinas, Conamaq y Cidob— además de l as direcciones urbanas de la que son parte los empleados públicos.

El diputado Rolando Cuéllar, uno de los portavoces de la facción gubernamental del MAS, anticipó que antes que Evo Morales expulse a Arce o al vicepresidente David Choquehuanca, el exmandatario “correrá la misma suerte” que Gerardo García. “Vamos a pedir que se renueve la directiva, porque esta dirección nacional no es de la línea del gobierno y no apoya a la gestión de gobierno; es opositora. Esta dirección, a la cabeza de Evo y de Gerardo García, son aliados de Luis Fernando Camacho. Son aliados de Carlos Mesa y Tuto Quiroga” , afirmó.

Cuéllar descalificó así la convocatoria del ampliado que se inaugura hoy y que durará hasta mañana. Aseguró que la definición de un candidato de su partido se debe realizar durante las elecciones primarias previstas para el próximo año, pero previa a la renovación de la directiva del MAS. “Es un ampliado que no tiene legitimidad ni atribuciones para sacar resoluciones. El Tribunal Electoral le ha dado un ultimátum para que convoque a elecciones. Ellos no pueden expulsar a nadie. No participaremos, porque eso es perder el tiempo con opositores”, declaró Rolando Cuéllar ayer.